'Kanjers van vrouwen' Meise brengt kalender uit in strijd tegen kanker

De vzw 'Kanjers van Vrouwen' bestaat volgend jaar 10 jaar. De vzw werd in 2008 opgericht door Rita Verbesselt, de vrouw die in juni 2010 de strijd tegen borstkanker verloor. Haar werk werd na haar dood voortgezet door 6 gemotiveerde vrouwen. Om de tiende verjaardag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, brengt de vzw een kalender uit. Dat gebeurt met de medewerking van een 30-tal 'Kanjers van vrouwen' die ooit de diagnose kanker kregen. "In de kalender komt duidelijk naar voor dat het verdict en de behandeling van kanker geen afbreuk doen aan de uitstraling, de energie en de zin in het leven.Er is nog hoop na de kanker", vertelt bestuurslid Josée Hellinckx.

De vzw 'Kanjers van vrouwen' helpt vooral patiënten in financiële moeilijkheden. Dat zijn kankerpatiënten en verder worden er ook giften geschonken aan organisaties die mensen steunen die lijden aan kanker. Dit jaar schonk de vzw biijvoorbeeld een bedrag van 1500 euro aan de vzw Omega, dat is het palliatief thuiszorgcentrum in Wemmel. Elk jaar organiseert de vzw ook een activiteit voor kankerpatiënten.