Kansarmoede het hoogst in Vilvoorde, Wemmel en Zaventem

In ons arrondissement zijn er op het vlak van kansarmoede grote verschillende tussen de gemeenten. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt immers dat deze in Vilvoorde, Wemmel en Zaventem boven de 15% piekt. In Sint-Genesius-Rode, Meise, Pepingen, Roosdaal, Londerzeel en Meise daarentegen blijft de kansarmoede-index onder de 2%.

Vroeger hadden Zaventem en Machelen de hoogste kansarmoede-index. Maar in 2016 heeft Vilvoorde de weinig eerbare fakkel overgenomen. Wellicht is dit te verklaren door het feit dat Vilvoorde de snelst groeiende gemeente van Vlaanderen is. In vergelijking met 10 jaar geleden is de kansarmoede-index in de Zennestad zelfs meer dan verdubbeld. Naast Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Machelen zitten ook Asse en Dilbeek boven het Vlaams-Brabants gemiddelde (8,05 %) (Lees ook: ‘Steeds meer kinderen in Vlaams-Brabant leven in armoede’).

Hieronder vind je alvast een overzicht van de kansarmoede-index van Kind en Gezin van alle gemeenten uit onze regio.