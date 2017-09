Kantoorbussen naar Diegem en Zaventem

Werk je in Diegem of Zaventem en verlies je elke dag veel kostbare tijd met het pendelen? Dan is Vamos@Work, ofwel de kantoorbus voor meerdere bedrijven, misschien wel dé oplossing. Zo kan je ook werken op de weg van en naar je werk. Vanaf vandaag rijden er twee kantoorbussen per dag naar de bedrijvenzones in Diegem en Zaventem, één vanuit Boutersem en één vanuit Wommelgem.