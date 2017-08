Kapelle-op-den-Bos behoudt Cyriel Verschaevelaan

Ook in ons land laait opnieuw de discussie op over het verwijderen van beelden of straatnamen die verwijzen naar een donker verleden. Dat is het gevolg van de rellen die losbraken in Virginia tijdens een betoging over het weghalen van een standbeeld van Robert E. Lee. Hij was een van de generaals die tijdens de burgeroorlog streed voor het behoud van de slavernij. In ons land is niet 'Lee' het onderwerp van het debat. Wel Leopold II, Cyriel Verschaeve, Joris Van Severen en andere omstreden figuren uit het verleden die een standbeeld of straatnaam kregen.

Zo is er in Kapelle-op-den-Bos, net als in Breendonk en Lanaken, een Cyriel Verschaevestraat. Marino Keulen, burgemeester van Lanaken, wil af van de straatnaam omdat de priester zich tijdens de tweede wereldoorlog achter het nazisme schaarde. In ’46 werd de Verschaeve bij verstek veroordeeld. In Kapelle-op-den-Bos daarentegen zijn er niet meteen plannen om een straatnaamwijziging door te voeren. “De gemeente gaat niet meedoen aan deze heisa”, zegt burgemeester Edward De Wit (CD&V) in een telefonische reactie. “Ook hebben we tot nog toe geen enkele klacht kregen van gemeenteraadsleden of inwoners”, aldus nog De Wit.

De stad Halle overweegt dan weer om de straatnaam ‘Baron Jacques’ te veranderen. Uit onderzoek van de denkgroep Averechts blijkt dat de man tijdens zijn koloniaal verleden in Congo misdaden tegen de menselijkheid pleegde. ‘Lees ook: ‘Halle overweegt naamsverandering Baron Jacquesstraat door zijn misdaden’.