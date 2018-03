Kapelle-Op-Den-Bos dient bezwaar in tegen mogelijke hoogbouw door Vlabinvest

Het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos dient officieel bezwaar in tegen het verslag van het directiecomité van de sociale woningmaatschappij Vlabinvest (Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant). In dat verslag staat dat er een woontoren van 8 verdiepingen voorzien is in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Oxdonk.

De inwoners zelf verzamelden eerder al 280 handtekeningen tegen de inmiddels opgedoekte plannen van een wooncomplex van 5 verdiepen hoog langs de vaart, maar nu is er dus door Vlabinvest sprake van een woontoren van 8 hoog.

Oppostiepartij N-VA trok eerder ook fel van leer tegen het project. De CD&V en SP.A-meerderheid laat nu in een gezamenlijke persmededeling weten dat "de gemeente Kapelle-op-den-Bos de visie van de Vlaamse Bouwmeester en Vlabinvest niet volgt inzake hoogbouw." Fractieleiders Ann Van Rompaey (CD&V) en Dirk Hermans (SP.A): "De gemeente zal geen plannen voor hoogbouw in Kapelle-op-den-Bos, hoger dan de huidige geldende bouwvoorschriften, realiseren. Verdere initiatieven voor het realiseren van het bindend sociaal objectief zullen genomen worden, waarbij de leefbaarheid van Kapelle-op-den-Bos zal gegarandeerd worden. De gemeente zou nog maximum 25 sociale woongelegenheden dienen te realiseren binnen het RUP Oxdonk. We dienden bezwaar in tegen het verslag van het directiecomité van Vlabinvest aangezien de vraag tot hoogbouw nooit door de gemeente werd gesteld."

Gemeenteraadslid David Hermans (N-VA) wilde graag deze aanvulling maken op het verhaal:

Op vraag van oppositiepartij N-VA is dit punt gisteren op de gemeenteraad ter sprake gekomen. Zij hebben dit verslag van het directiecomité gevonden en dadelijk actie ondernomen opdat de woontoren hier niet kan komen. Na 2 schorsingen en een flink debat op de gemeenteraad van gisterenavond is de tekst -die grotendeels opgesteld is door de oppositiepartijen en enkel bijgesteld is door de meerderheid- tot stand gekomen. Had het aan de betrokken schepen gelegen was er enkel een telefoontje gepleegd in de richting van Vlabinvest. De oppositie heeft het been stijf gehouden en heeft steeds de eis geformuleerd om dit op een officiële manier te doen.