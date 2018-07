Kapelle-op-den-Bos heetste plek van Vlaams-Brabant

Dat het gisteren bloedheet was, hoeven we u niet te zeggen. In Kapelle-op-den-Bos bakten ze het extra bruin. De gemeente was de warmste plek in onze provincie. In Kapelle-op-den-Bos werd een temperatuur gemeten van 38,5 graden.