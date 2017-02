Kapelle-op-den-Bos herstelt slechtste fietspaden

De Fietsersbond Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos reageert opgetogen over de investeringen van Kapelle-op-den-Bos in fietspaden die er heel slecht bijliggen. Schepen van Financiën Hugo De Haes (sp.a) voorziet alvast 217.340 euro voor nieuwe fietspaden.

Dat de fietspaden in Kapelle-op-den-Bos er op sommige plaatsen heel slecht bijliggen, weten ze bij de Fietsersbond al jaren. "Studenten Jochen Valcke en Arne Robberechts van het Sint-Theresiacollege toonden zo'n anderhalf jaar geleden met een speciale meetfiets aan dat de fietspaden er in Kapelle-op-den-Bos slecht bijliggen”, aldus Leo Nederlof van de Fietsersbond Londerzeel-Kapelle-op-den-Bos. Met de resultaten van het meetapparaat dat alle trillingen registreerde, trok de Fietsersbond naar het gemeentebestuur. Met resultaat. "De gemeenteraad keurde de uitbraak van het oude en heraanleg van een nieuw fietspad goed in de Oxdonkstraat, Bredestraat en Veldstraat. Die werken zullen 50 werkdagen duren en kosten 217.340 euro en moeten voor 1 september 2017 beëindigd zijn", belooft schepen van Openbaar Domein Hugo De Haes (Sp.a). De fietspaden die worden heraangelegd, worden door veel scholieren van onder andere het vlakbij gelegen Sint-Theresiacollege gebruikt. Ook het fietspad aan de school wordt aan beide zijden vernieuwd.

De Fietsersbond reageert tevreden en ziet nog meer verbeteringen mogelijk in Kapelle-op-den-Bos. "Momenteel er zijn dossiers lopende waarvoor subsidies van de provincie of Vlaamse overheid kunnen worden bekomen. Het gaat om aanleg van degelijke fietspaden in de Londerzeelseweg, Molenstraat, Meiselaan en het eerste stuk van de Kuiermansstraat”, aldus Leo Nederhof.