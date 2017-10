Kapelle-op-den-Bos moet 116.000 euro betalen omdat gemeentehuis 4 meter te hoog is

Het gemeentehuis van Kapelle-op-den-Bos opende de deuren in 1982. Maar volgens de buren die links en rechts van het gemeentehuis wonen, was het gebouw 4 meter te hoog. In feite had het gemeentehuis maar 5 meter hoog mogen zijn, terwijl dat in de realiteit 9 meter is. Volgens de ontevreden buren heeft het gemeentepersoneel op die manier een inkijk in de aanpalende woningen. Bovendien vreesden de buren dat de waarde van hun pand door de bouwovertreding in waarde zou dalen.

De buren spanden een rechtszaak aan en kregen in eerste instantie gelijk van de rechter, waarop de gemeente Kapelle-op-den-Bos in beroep ging. In 2014 werd de gemeente veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 350.000 euro, maar Kapelle-op-den-Bos ging weer in beroep. Maar opnieuw heeft de rechtbank de buren in het gelijk gesteld. De rechter sprak een schadevergoeding uit van 232.000 euro. Daarvan moet Kapelle-op-den-Bos de helft betalen en de Belgische staat de andere helft, omdat die begin jaren '80 een bouwvergunning afleverde.

De gemeente Kapelle-op-den-Bos legt zich bij het vonnis neer. Eén van de buren die de zaak destijds aanspande, is ntussen overleden.