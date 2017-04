Kapelletjes Kruisborre-ommegang in Asse in ere hersteld

In Asse werd de Kruisborre-ommegang in ere hersteld. De kapelletjes van de zogenaamde ‘Weg-oem’ in Asse werden dankzij de financiële steun van de provincie gerestaureerd en kunnen zondag opnieuw ontdekt worden tijdens Erfgoeddag.

Asse moet tussen de twee wereldoorlogen één van de populairste bedevaartsplaatsen in onze provincie zijn geweest. Vooral in de meimaand was de ‘Weg-oem’ erg in trek. Die traditie is nu bijna volledig verdwenen maar de kapelletjes van deze Kruisborre-ommegang werden wel in ere hersteld.

360°-erfgoedprojecten

Dit was een van de vijf zogenaamde 360°-erfgoedprojecten waarin de provincie investeerde. De 360 graden benadrukt dat het niet-beschermd historisch erfgoed dat geherwaardeerd wordt ook een essentieel onderdeel is van het landschap eromheen. “Via de inzet van Monumentenwacht en de ondersteuning van de regionale landschappen wil de provincie deze projecten een duw in de rug geven en zo landschap en erfgoed herstellen en toegankelijk maken”, verduidelijkt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Erfgoed.

Door de inspanningen van Regionaal Landschap Groene Corridor en de monumentenploeg van vzw 3Wplus (sociale tewerkstelling) werden de 7 kapelletjes van de ommegang in Asse grondig gerestaureerd. “Sommige kapelletjes waren er behoorlijk erg aan toe. Ze hebben vaak een houten front dat volledig was weggerot. Die zijn in een atelier hersteld. In andere gevallen hebben we de verharding en de beplanting rond de kapelletjes heraangelegd”, verduidelijkt Nele Guiljam van Regionaal Landschap Groene Corridor.

Erfgoeddag

De kapellen en kruisen langs deze veldweg dateren uit de negentiende en twintigste eeuw. Ze werden gebouwd door verschillende families, vaak uit dank omdat ze gespaard bleven van een ernstige ziekte. Nu zondag kom je tijdens Erfgoeddag meer te weten over de geschiedenis én de restauratie van de kapelletjes. Alle details over Erfgoeddag in Asse en alle andere gemeenten die deelnemen vind je op erfgoeddag.be