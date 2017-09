Kapsalon in Halle verwent vrouwen met kanker

Geen plek waar mensen meer hun persoonlijk verhaal vertellen dan bij de kapper. Dat is vandaag en morgen zeker het geval bij kapsalon Hair Point in Halle. De deuren blijven gesloten voor de klanten om vrouwen met kanker een speciale verzorging te geven.

Vrouwen die kanker hebben of er net van genezen zijn, worden bij Hair Point in de watten gelegd. De patiënten zijn allemaal in behandeling in het Sint-Mariaziekenhuis van Halle. De vrouwen krijgen niet alleen een nieuw kapsel en mooie make-up. Boven kunnen ze aan yoga doen en gebruik maken van een relaxatiestoel. Tijdens de verzorging vinden patiënten steun bij elkaar.

RINGtv trok vandaag naar Hair Point in Halle. Het verslag zie je vanavond in het nieuws.

