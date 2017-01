Kapvergunning in Galmaarden voortaan enkel met waarborg

Wie in Galmaarden een boom wil vellen of een haag wil rooien, moet voortaan een waarborg betalen vooraleer hij of zij een daarvoor vergunning krijgt. De rooier zal nadien zelf moeten aantonen dat hij of zij een nieuwe boom of struik heeft aangeplant.

"Wij vergunnen het kappen van bomen, dat is een opdracht, een verplichting. En in die vergunning staat duidelijk dat de aanvrager nieuwe bomen moet planten op de plaats waar ze gekapt zijn. Dat moeten we in feite gaan controleren, maar daarvoor hebben we niet het nodige personeel. Wij zijn geen controleurs, noch inspecteurs."

Burgemeester van Galmaarden Pierre Deneyer schetst het probleem van de kapvergunningen in zijn gemeente. Tot nu toe bleef de controle op de heraanplanting van bomen en struiken te vaak dode letter omdat er gewoon geen volk was om die controles uit te voeren.

In de gemeentelijke Milieuraad en in het schepencollege rijpte de idee om voortaan enkel een kapvergunning te geven nadat een waarborg is betaald van 50 euro per boom en 20 euro voor lijnvormige groestructuren zoals hagen, houtwallen of struwelen. Het is dan aan de aanvrager zelf om aan te tonen dat er een heraanplanting is gebeurd. pas dan krijgt hij of zij de waarborg terug.