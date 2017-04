Karma Karma uit Opwijk Vlaams-Brabantse ‘Starter van het Jaar’

Karma Karma uit Opwijk produceert havermoutcups. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn deze zeer populair, bij ons is het relatief nieuw. Het is een product dat zaakvoerster Griet Daelemans zelf creëerde. Vroeger was ze salesmanager bij Procter & Gamble, voor haar voeding was ze overdag meestal aangewezen op broodjes en croissants. Het gebrek aan gezonde alternatieven leidde tot dit ondernemersidee.

Karma Karma gebruikt enkel biologische ingrediënten. Grove havervlokken zonder toegevoegde suikers maar wel met veel biologisch gedroogd fruit, noten, pitten, en specerijen. Het is een gezond en vezelrijk hapje zonder zoet- en kleurstoffen of bewaarmiddelen. Daelemans betrekt bovendien een beschutte werkplaats bij de productie van deze havermoutcups. Zo geeft ze volgens Unizo het product meteen een sociaal en maatschappelijk engagement mee.

Omwille van de uitwerking van dit innovatie idee, werd Karma Karma door Unizo uitgeroepen tot starter van het jaar. “Op 12 maanden tijd een volledig product concipiëren, laten ontwikkelen, de samenstelling en de productie ervan controleren, de marketing tot in de puntjes regelen, bijzonder hoopgevende cijfers behalen met een zeer handige webshop en op het punt staan van een doorbraak bij een erkende distributeur….is een absolute topprestatie”, aldus Unizo.