Kasteeluitstap op maat van het ganse gezin in Gaasbeek

Op avontuur in een echt middeleeuws kasteel, dat is wellicht een droom voor veel kinderen. In het Kasteel van Gaasbeek blijft het deze zomer echter niet bij dromen alleen. Zo is er elke woensdag een rondleiding op maat van het jonge riddervolkje.

Elke woensdagnamiddag in de zomervakantie is er een gezinsrondleiding en dan vertelt de gids uitgebreid over het rijke verleden van het kasteel. Maar ook voor de nieuwe tentoonstelling The Artist/Knight is er een rondleiding op maat van het gezin. (Bekijk ook de reportage: Kasteel van Gaasbeek brengt hommage aan de ridder in de kunst)

Deze gezinsrondleidingen worden aangeboden op

2, 9, 16, 23 en 30 augustus

6 september

4 oktober

1 november

In Cocktail krijg je vanavond alvast een voorsmaakje van zo’n gezinsrondleiding.