Kat doorzeefd met 7 kogels in Roosdaal

In Roosdaal werd de kat van de familie De Groot op gruwelijke wijze gedood. Op het dier werd maar liefst 7 keer geschoten. De kat werd vervolgens gedumpt in een voetweg tussen de Kriebrugstraat en de Wolvenstraat. Het gezin doet het volledige verhaal in de krant Het Laatste Nieuws.

Toen het dier dit weekend niet terugkeerde naar huis, ondernam de familie De Groot een zoekactie. Niet veel later ontdekte de dochter van het gezin het diertje onder wat bladeren in een voetweg in de buurt. Op de kop was een kogelinslag te zien. Aan de hand van een röntgenfoto werd echter duidelijk dat het diertje doorzeefd werd met zeven kogels. Ook had het dier een gebroken poot en miste het een tand, duidelijk het werk van een dierenbeul. De familie gaat nu een klacht indienen. Het gezin heeft immers nog andere katten en is bang dat ook hen iets zou overkomen. (foto archief RINGtv)