Kater Aai komt na 5 jaar omzwervingen weer thuis in Ruisbroek

In Ruisbroek is kater Aai na 5 jaar omzwervingen weer thuisgekomen. "Het dier gedraagt zich alsof het nooit is weggeweest", zegt zijn baasje Jenny Sleeuwaegen.

Aai werd door de eigenaars gevonden als kitten. Ruisbroek werd zijn nieuwe thuis, maar na korte tijd is de kater daar weggelopen. 5 Jaar later staat Aai echter weer aan de deur van Jenny Sleeuwaegen, die haar ogen nauwelijks kon geloven. "Hij is gewoon beginnen eten en slapen alsof hij nooit ergens anders was geweest", zegt Jenny.

Jenny is uiteraard blij dat Aai weer thuis is. Onmiddellijk na zijn verdwijning startte ze een grote zoekactie, maar zonder resultaat. "Vermoedelijk heeft hij de voorbije jaar bij een gezin in de buurt gelogeerd", denkt Jenny.

Intussen heeft kater Aai zijn vaste plek in huis al teruggevonden.