Katia Segers stelt vergelijkende studie Civiele Bescherming in vraag

De regering is van plan om vier van de zes kazernes van de Civiele Bescherming te sluiten. Zo zou er in Vlaanderen en in Wallonië nog één locatie overblijven. Brasschaat zou volgens de studie de beste papieren hebben, maar parlementslid Katia Segers twijfelt aan die uitkomst. Volgens Segers kwam Liedekerke als beste uit de studie, maar werd nadien het punt rond de uitbreidingsfaciliteiten aangepast zodat de kazerne van Brasschaat de meest geschikte locatie leek.

“Er was een hele lijst van criteria en Liedekerke kwam daar als beste uit”, zegt Katia Segers. “De gebouwen zijn pas vernieuwd en Liedekerke is heel goed uitgerust qua materiaal. Een van de criteria in de studie was de beschikbare ruimte voor potentiële uitbreiding. Liedekerke beantwoordde aan het gevraagd aantal hectare beschikbare ruimte, maar daarna werd het aantal benodigde hectare vergroot, waardoor de kazerne van Brasschaat op de eerste plek kwam. Daar ligt namelijk nog een stuk braakliggend terrein van twee hectare.”

Bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) geven ze toe dat er paramaters zijn aangepast, maar gebeurde dat tijdens de studie. “Het gaat om een grondige studie die maandenlang geduurd heeft”, zegt woordvoerder Olivier Van Raemdonck. “Het is zeer goed mogelijk dat er een aantal parameters in de loop van de vergelijkende studie zijn verschoven of zijn bijgekomen. Het is niet zo dat er parameter zijn veranderd om bij een bepaalde uitkomst te komen. Het gaat om een objectieve studie die de regering een beeld geeft en op basis daarvan zal er een beslissing worden genomen.”

Katia Segers geeft de moed nog niet op voor de kazerne van Liedekerke. “De mannen van de Civiele mogen zich niet naar de slachtbank laten begeleiden. Ze moeten blijven strijden. De beslissing om de kazerne in Liedekerke te sluiten is totaal onbegrijpelijk en gaat ook ten koste van de veiligheid.”