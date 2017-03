Kattenkabinet helpt zwerfkatten in Grimbergen

"Dit doen we onder meer door ons in te zetten als vrijwilligers voor het sterilisatieproject van zwerfkatten in onze gemeente. Concreet worden er in dat project van de gemeente zwerfkatten door ons gevangen met een vangkooi. We brengen ze naar de dierenarts waar ze worden gesteriliseerd en nadien worden ze door ons terug vrijgelaten op de oorspronkelijke plek”, vertellen Kristien Huygh en Kristin Rummens. “Helaas krijgen we tijdens deze vangacties vaak te maken met zwerfkittens of gedumpte huiskatten. Dat is echt nog een probleem. Het Prinsenbos is zo'n plek waar ze soms worden gedumpt. Het gebeurt ook dat we een oproep krijgen waarbij bewoners na hun verhuizing gewoon hun kat 'vergeten' zijn in hun tuin of in de omgeving. Schrijnend allemaal", aldus de 2 dierenliefhebbers.

In totaal lieten Kristien en Kristin door de jaren heen al honderden katten steriliseren. "We merken dat organisaties die katten willen helpen, meestal verder uit de buurt liggen of overvol zitten. Om die reden beslisten we om zelf een project op te starten”, aldus de initiatiefneemsters. Het Kattenkabinet is dringend op zoek naar opvanggezinnen, contacteren kan via de facebookpagina of via hetkattenkabinet1850@gmail.com.