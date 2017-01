Kennismaking met erfgoed en kunst tijdens Beaulieu 2017 in Machelen

In het kasteel Beaulieu in Machelen zal in maart een prestigieuze tentoonstelling plaatsvinden met werk van nationaal en internationaal gereputeerde kunstenaars. Het zal de eerste keer zijn sinds de restauratie dat het kasteel wordt opengesteld voor een groots opgezet evenement. De initiatiefnemer, de gemeente Machelen, wil op deze wijze de cultuurliefhebbers uit de wijde omgeving laten kennis maken met hedendaags kunst én met een uniek stuk bouwkundig erfgoed.

Het beschermde, zeventiende eeuwse barokke kasteel Beaulieu aan de Woluwelaan in Machelen zal in maart vier weken lang het decor zijn voor een verkooptentoonstelling met werk van 16 nationale en internationaal gereputeerde kunstenaars. De tentoonstelling is een initiatief van de gemeente Machelen en het architectenbureau Quirynen & Jacobs dat het kasteel in 2000 in erfpacht verwierf van de Vlaamse Gemeenschap.

Kunstcriticus en tentoonstellingmaker Gilbert Putteman werd aangezocht als curator van Beaulieu 2017. “We willen hedendaagse kunstenaars de mogelijkheid bieden hun werk te tonen aan een zo ruim mogelijk publiek in dit prachtig kader. De opbrengst van de tentoonstelling gaat naar de MS-kliniek in Melsbroek. En de erfpachthouder die hoopt natuurlijk misschien om een kandidaat huuder te vinden voor dit mooie gebouw", verduidelijkt Putteman.

Tijdens Beaulieu 2017, van 3 tot 26 maart, zal er werk te zien zijn van onder meer Ulrike Bolenz, Hans Vandekerkhove, Bie Garcet, Guido Verhaeghe en Inge Heremans. Lichtkunstenaar Tom Dekyvere ontwierp speciaal voor de expositie in Machelen een lichtinstallatie die de heropleving van het kasteel symboliseert. Meer info vind je op www.beaulieu2017.be