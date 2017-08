Kerk Roosdaal gesloten uit veiligheidsoverwegingen

Op vrijdag 28 juli viel ongeveer een half uur voor een huwelijksviering een halve baksteen uit het plafond van de linkse zijbeuk op een van de stoelen. In eerste instantie werden de vieringen niet geschrapt. Maar de zijbeuk werd wel volledig afgesloten. Vrij snel werd echter duidelijk dat er meer aan de hand was. “Met mijn verrekijker zag ik dat er een scheur was ter hoogte van de plaats waar de halve baksteen naar beneden was gevallen", vertelt priester Hans Decanck. "Verder onderzoek maakte duidelijk dat ook er nog op vier andere plaatsen scheuren zijn in het plafond", aldus Decanck.

Om geen enkel risico te nemen, werd de kerk daarom voorlopig afgesloten. Monumentenwacht kwam intussen ter plaatse om de toestand te onderzoeken. “Aan de hand van het verslag van Monumentenwacht gaan we bekijken hoe we de zaak kunnen herstellen en hoeveel dat zal kosten”, aldus Decanck. Maar het spreekt voor zich dat zo’n renovatie niet voor morgen zal zijn. De eucharistievieringen vinden voorlopig plaats in de kerk van Ledeberg.

De Sint-Gangericuskerk werd in 1903 gebouwd en vervangt een vroegere kerk waarvan de toren in 1879 volledig was ingestort. Maar 100 jaar later is de neogotische kerk dus duidelijk ook dringend aan een renovatie toe. (foto inventaris Onroerend Erfgoed Vlaamse Gemeenschap)