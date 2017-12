Kerstboom van Monique prijkt op marktplein in Ternat

Op het marktplein in Ternat prijkt sinds deze week een reusachtige kerstboom. Die komt, zoals dat op de meeste andere plaatsen wel het geval is, niet uit de Ardennen. De kerstboom komt uit de tuin van Monique De Baerdemaeker. Die woont op amper 5 minuutjes van het marktplein...

De kerstboom die nu op de markt in Ternat staat, stond 30 jaar lang in de tuin van Monique De Baerdemaeker. 30 Jaar geleden stond de kerstboom nog in de living van Monique... Het was de allereerste kerstboom die Monique kocht toen ze het ouderlijk huis had verlaten. UIteraard is dat voor Monique toch wel een emotioneel gebeuren. "Uiteraard doet dat mij iets. Ik woon in Ternat en ik werk ook voor de gemeente."

Het was de bedoeling van Monique om haar kerstboom meerdere jaren te gebruiken rond de kerstperiode. Na de eerste Kerst werd de boom in de tuin geplant, maar hij groeide zo sterk dat hij het eerste jaar al niet meer in huis kon worden geplaatst. 30 Jaar later kan iedereen nu de kerstboom van Monique bewonderen op het marktplein in Ternat.