Kerstdorp van 16 vierkante meter in Vlezenbeeks huis

De meeste mensen beginnen na het vertrek van de Sint aan hun kerstdecoratie. Niet zo voor Gilbert Kraghmann uit Vlezenbeek. Hij is al gestart op 10 november. Maar dat is geen dag te vroeg, als je ziet hoe uit de kluiten gewassen zijn ‘kerstversiering’ is…

Spreek maar gerust van een echt kerstdorp ten huize van Gilbert Kraghmann en z’n vrouw in het Leeuwse Vlezenbeek. Het geheel neemt maar liefst zestien vierkante meter in. In z’n kerstdorp wonen zo maar even 250 kleine mensjes, in hun eigen huisjes. Elk figuurtje vertelt z’n eigen verhaal.

Wat Gilbert Kraghmann elk jaar bezielt, vertelt hij vanavond in het nieuws op RINGtv.