Kester speurt naar Romeins verleden

Vandaag vonden in de provincie Vlaams-Brabant de Archeologiedagen plaats. Wij stuurden onze man naar Kester bij Gooik. Door moderne technieken geeft de Romeinse vicus daar pas na tweeduizend jaar zijn geheimen prijs. Dit komt omdat de nederzetting tot vandaag nog grotendeels onaangeroerd onder de landbouwgrond blijft, waardoor het een van de best bewaarde in Vlaanderen is.

Straks bouwt de politiezone Pajottenland haar nieuwe commissariaat op deze site, maar eerst moet de site archeologisch onderzocht worden. Het perceel bevindt zich namelijk binnen het beschermde archeologische gebied van de Romeinse vicus. Niet toevallig is dat op de kruising van twee grote Romeinse wegen.

Vroeger was dit een handelsplaats, vertelt amateurarcheoloog Bart Van Camp: “lokale bewoners zagen hier de opportuniteit van de plek. Ook vinden we heel wat importmateriaal uit het hele Romeinse rijk: amforen uit Zuid-Spanje, vanuit Italië. Het aardewerk van alle grote productiecentra van Gallië zitten hier in de grond.”

Kenners noemen deze omgeving in Kester een archeologisch paradijsje. “De Kesterheide is bepalend geweest voor de hele regio. Het is een hoge plek, je kon ver kijken. Vanaf 50.000 voor Christus vinden we hier materialen van Neanderthalers. Het is een permanent baken in het landschap dat mensen heeft aangetrokken.”

De archeologen hopen in de toekomst nog meer geschiedenis bloot te leggen. Een verslag van de vondsten van vandaag, zie je de komende week in ons nieuws.