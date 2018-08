Kester toont nieuwe dorpsschool

Al jaren is er in Kester sprake van nieuwe schoolgebouwen op de huidige speelterreinen van de Chiro. De financiën waren rond en de nodige vergunningen waren afgeleverd, waardoor de bouw kon starten. Al was dat buien enkele buren gerekend. Zij zien de komst van de school niet zitten.

"Zij zijn naar de provincie Vlaams-Brabant getrokken, maar die gaf hen ongelijk. Daarop hebben ze een procedure aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het is nu wachten op die uitspraak voor de bouw al dan niet kan starten,” zegt burgemeester van Gooik Michel Doomst.

Door die procedure dreigt ook het volledige masterplan voor Kester vertraging op te lopen. Die moet de schoolomgeving centraliseren in De Ham en het gemeenschapsleven in rond de kerk van Kester.

"Het nieuwe schoolgebouw moet de thuishaven worden voor de lagere school. Hun huidige gebouwen aan de Bruneaustraat willen we woongelegenheid ontwikkelen. De kleuterschool blijft in de huidige gebouwen, waarvan een deel wel aan renovatie toe is. Ook de parochiezaal willen we in de school betrekken,” aldus Doomst.

Niet dat Kester dan zonder parochiezaal komt te zitten. “Die voorzien we in de kerk van Kester. De Chiro krijgt dan weer een nieuwe thuis in de oude pastorie. Enige vraag blijft de financiële haalbaarheid van de volledige operatie, maar ik denk dat dat moet lukken,” besluit Doomst.

Foto: Architectural Design MUSCH-EUM