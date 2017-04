KFC Peutie krijgt voor vijfde keer ongewenst bezoek

Voetbalclub KFC Peutie heeft voor de vijfde keer in 1 jaar tijd ongewenst bezoek. De club wil nu dat de stad een bewakingscamera plaatst aan de ingang van het terrein.

De buit bleef deze keer beperkt tot wat gereedschap maar de schade is opnieuw aanzienlijk. Onder meer de omheining rond het veld, twee elektrische rolluiken en een glazen nooddeur werd vernield. Volgens het clubbestuur gaat het al om de vijfde inbraak in één jaar tijd. De diefstallen hebben ook een zware financiële impact. Daardoor zal er volgend jaar in de eerste ploeg enkel nog gevoetbald worden met eigen spelers. De club vraagt ook de stad om hulp en vraagt een bewakingscamera aan de toegangsweg.