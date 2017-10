Kijken naar regionale televisie kan anderstaligen helpen met integratie

Welke rol kan regionale televisie spelen in het leven van anderstalige inwoners van onze regio? Dat onderzochten onderzoeksbureau WHY5 research - en etnomarketingbureau Tiqah in opdracht van RINGtv. Kijken naar regionale televisie kan enerzijds een hulpmiddel zijn om Nederlands te leren en anderzijds een manier om mensen met mekaar te verbinden.

Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts was aanwezig bij de presentatie van de onderzoeksresultaten: “Ik denk dat RINGtv een beetje een maïzenafunctie heeft, het poedertje dat je in de vloeistof gooit en ervoor zorgt dat iedereen in de pot dichter bij mekaar komt.”

De uitdaging bestaat erin om de drempel voor anderstaligen zo laag mogelijk te houden. Eén van de manieren om dat te doen is als regionale zender in te zetten op sociale media volgens Katia Segers, hoogleraar in de communicatiewetenschappen.Ook een uitgebreidere ondertiteling kan volgens het onderzoek meer anderstaligen aantrekken. Maar er speelt nog een belangrijk element. Wil je anderstaligen meer naar regionale televisie doen kijken, dan moeten je hen zelf ook meer aan bod laten komen in de uitzendingen.

RINGtv werkt al een tijd aan die inclusie van anderstaligen en steekt nu nog een tandje bij. In november en december zendt RINGtv elke woensdag in het programma 'Over De Rand' een portret uit van de zogenoemde Rand- en Taalambassadeurs: acht inwoners uit ons zendgebied met een vreemde herkomst getuigen over hoe ze van onze regio hun thuis maakten.

Straks een verslag in ons nieuws.