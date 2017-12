Kimeli (Halle): “Ik wil Sport Vlaanderen het tegendeel bewijzen”

In een gesprek met RINGtv geeft Kimeli toe dat hij moeilijke weken achter de rug heeft. “Eerst heb je verdriet omdat je niet naar het EK mag, nu wordt mijn contract niet verlengd. Dat zijn geen leuke dingen om te horen. Er wordt over gepraat in de pers, in het nieuws, op televisie. Het is niet altijd leuk om te horen. Zeker voor je motivatie,” zegt Kimeli.

Toch blijft hij vastberaden. Hij wil Sport Vlaanderen graag bewijzen dat ze fout waren door zijn profcontract niet te verlegen. “ Het EK in Berlijn is in augustus 2018. Dat is het hoofddoel. Ik wil deze winter focussen op die wedstrijd. Want ik moet daar top 8 zijn om mijn profcontract terug te krijgen,” besluit Kimeli.