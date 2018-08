Kinderen baas tijdens Wonderweekend Meise

Met het hele gezin overnachten in zelfbeschilderde tenten, ontbijten aan de langste ontbijttafel ooit, je overdag laten meeslepen in adembenemende spektakels en dat allemaal in de wondermooie plantentuin van Meise. Dat was in een notendop het Wonderweekend op vrijdag en zaterdag. “Wonderweekend is een gezinsfestival waar je eigenlijk van de ene verwondering in de andere tuimelt”, vertelt medeorganisator Maarten De Cuyper. “Dat proberen we toch te bereiken, en dat 24 uur lang.”

