Kinderen bedanken speelpleinwerkers

Vandaag zetten 20 landelijke jeugdwerkorganisaties en bijna 200 lokale initiatieven het engagement, grotendeels vrijwillig of tegen een minieme vergoeding, van 39.000 jongeren in de verf. Kinderen en ouders kwamen, op een keur van manieren, ‘dankjewel’ zeggen door vb. een tekening af te geven of online een foto te bezorgen aan de animatoren.

De initiatiefnemers van de Dag van de Animator willen vooral wijzen op het uitgebreide palet aan taken die speelpleinwerkers vrijwillig op zich nemen: naast activiteiten verzinnen, decors bouwen of toneeltjes oefenen, doet een animator pakweg ook aan verzorgen, troosten of een poepje afvegen bij de allerkleinsten.

De Dag van de Animator ontstond vorig jaar uit een samenwerking van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) en Jeugddienst Don Bosco. Dit jaar zetten ook 18 andere landelijke jeugdwerkorganisaties mee hun schouders onder het initiatief.

Nieuw is dat kinderen ook online animatoren kunnen bedanken op www.dagvandeanimator.be. Ze kunnen een foto of tekening uploaden en er een boodschap bij schrijven. Je kan op de site ook letterlijk binnenkijken in een dag van een animator van elke jeugdwerkorganisatie. 20 animatoren hebben er zelf een filmpje geplaatst.

In Halle werd de dag gevierd met de Meespeeldag van Speelpleinwerking Joepie in de Brouwerijstraat. Schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V) zette de speelpleinwerkers voor de gelegenheid extra in de bloemen.