Kinderen begraven tijdscapsule onder Grote Markt

In Vilvoorde hebben kinderen vanmiddag een tijdscapsule begraven onder de Grote Markt. Het is de bedoeling om de tijdscapsule in 2050 weer op te graven om te zien of de toekomstvoorspellingen van de kinderen zijn uitgekomen.

Kinderen van de speelpleinwerking en woensdagateliers werkten de voorbije weken aan allerlei tekeningen, filmpjes, posters en andere knutselwerkjes die met de stad Vilvoorde te maken hebben. De werkjes mochten ook typerend zijn voor de jeugd van vandaag en die dingen die op dit moment hip zijn.

De knutselwerkjes verdwenen in een tijdscapsule en die werd rond 14 u vanmiddag begraven onder de Grote Markt. Dat gebeurde op de plaats waar de houten luifel komt. Deze luifel zal in de toekomst een originele blik werpen op het verleden en doen denken aan de vroegere Lakenhalle en de kiosk. De fundering van de luifel wordt op dit moment geplaatst en de constructie ervan start in augustus.

In 2050 wordt de tijdscapsule weer opgegraven. Nog even wachten dus om te zien of de toekomstvoorspellingen van de kinderen dan zullen zijn uitgekomen...