Kinepolis opent eerste 4DX-zalen met Star Wars

Vanaf woensdag 13 december opent Kinepolis Brussel zijn 4DX-zalen voor het grote publiek. 4DX betekent een bioscoopervaring in een vierdimensionaal niveau. De eerste film die de bioscoopbezoekers op die manier te zien krijgen is 'Star Wars: The Last Jedi'.