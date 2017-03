Klacht Vlaamse oppositie tegen gebruik Frans tijdens gemeenteraad Linkebeek

"Bij het tweede punt op de agenda wou een Franstalig raadslid toelichting geven. Na twee zinnen in het Nederlands is hij overgeschakeld op het Frans. Daarna voegde iemand anders daar nog iets in het Frans toe. In een derde tussenkomst werd Damien Thiéry in het Frans geciteerd. Dit is onwettig want het is decretaal vastgelegd dat gemeenteraden in het Nederlands moeten verlopen. Ook tijdens de vorige gemeenteraad was er al een Franstalige tussenkomst. Het is kennelijk een nieuwe tactiek van de Franstaligen om af te tasten hoever ze kunnen gaan", aldus Rik Otten van de Vlaams oppositiepartij Prolink.

Otten stak na afloop zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken over het feit dat Yves Ghequiere, die de raad voorzat, niet tussenbeide kwam toen er Frans gesproken werd. Ghequiere werd in januari met de steun van de Vlaamse oppositie voorgedragen als nieuwe burgemeester in opvolging van Damien Thiéry. Die kan na een arrest van de Raad van State deze regeerperiode geen burgemeester meer worden. "We hadden gehoopt dat met Ghequiere de communautaire rust in Linkebeek weer zou terugkomen. Dat hij deze Franstalige provocaties laat begaan is geen goed signaal", aldus Otten.