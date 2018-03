Klarafestival eindigt met opzwepend concert op unieke locatie

Voor het verjaardagsconcert van het Festival van Vlaanderen Brussel trokken heel wat muziekliefhebbers naar het Autoworldmuseum in het Jubelpark in Brussel. Het podium werd op de eerste verdieping geplaatst, met zicht op honderden oldtimers.

Op het podium stonden de muzikanten van Africa Express. Zij brachten hun eigen versie van het iconische werk in C van Terry Riley. De muzikanten bespeelden fluiten en gitaren, maar brachten ook bijzondere instrumenten mee, zoals een kora en een balafoon. “Het werk vergt een grote discipline van de muzikanten,” aldus dirigent André De Ridder, “de muzikanten moeten spontaan musiceren en moeten daardoor ook echt luisteren naar elkaar.”

Het publiek smaakte het optreden. “Ik had even het gevoel de tijd kwijt geraakt te zijn,” zegt toeschouwer Bjorn, “da’s altijd een goed teken bij een optreden, het was echt een hele beleving.” Aline en Sofie vonden het leuk dat er gedanst werd in het publiek: “De muziek was echt opbouwend, waardoor mensen begonnen te dansen en mee te klappen. Heel aanstekelijk,” vonden zij.

Volgend jaar

Na het gesmaakte eindconcert en de geslaagde verjaardagseditie is de vraag natuurlijk of het Klarafestival volgend jaar nog meer grenzen kan verleggen en het nog beter kan doen. “Beter zou ik niet meteen zeggen, maar het kan altijd anders,” zegt Michel Vermaerke, voorzitter van de raad van bestuur. “Het is een unieke editie geweest, maar volgend jaar komen we terug. En je mag er van op aan dat het opnieuw een bijzondere editie wordt.”