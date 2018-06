Klas van ’78 verrast jarige meester Hugo

In Herne gaat volgende week meester Hugo van Basisschool De Bloesem met pensioen. Zijn allereerste klas: de klas van '78 sprak vandaag af om hem te verrassen. Meester Hugo is jarig vandaag, vandaar. 40 jaar lang gaf Hugo Blaton les in het derde leerjaar. Zijn eerste en zijn laatste klas bezorgden hem vanmorgen een prachtig afscheidscadeau.

Het was feest vanochtend in basisschool De Bloesem in Herne. Verschillende leerlingen die in 1978 in het derde leerjaar van het gezellige schooltje zaten, hadden afgesproken om hun meester Hugo te verrassen. Hugo Blaton wordt vandaag 61 en gaat volgende week met pensioen. Redenen genoeg dus om te vieren.

“Ik ben aan het trillen, ik wist echt van niets. Ik dacht gewoon dat de huidige kinderen van het derde leerjaar een tekening gemaakt hadden in de klas. Maar om mijn klas van 40 jaar geleden terug te zien, dat is echt wel speciaal. Het doet enorm veel deugd,” aldus Hugo.

Niet alleen voor Hugo was het een blij weerzien, ook de leerlingen van 1978 hebben niets dan goede herinneringen aan Hugo. Hij was een meester in verhalen vertellen. "Via die verhalen probeerde ik de leerlingen waarden en normen bij te brengen. Gekend bij vele Hernenaren zijn denk ik mijn verhalen over Johan en de Alverman, of de fictieve figuurtjes Frank Versluys, Hilde, Mohammed en Herman," zegt de jarige meester.

“De kinderen vochten om bij hem te mogen zitten. Ook twee van mijn kinderen hebben bij hem mogen zitten. Dat was een privilege. Zij zelf vonden dat ook. Waarom was hij zo geliefd? Eigenlijk is hij een kinderpsycholoog. Hij kan zich heel goed in de wereld van kinderen inleven,” zegt oud-leerling Lieven Snoeks.

Hugo krijgt van de klas van '78 een ontbijt cadeau en een boompje met de 40-jaar oude klasfoto. Het mag duidelijk zijn, Meester Hugo is en was een monument in Herne.