Klasgenoten helpen Ali om schooljaar af te maken in Merchtem

In de gemeentelijke basisschool ‘Ten Bos’ in Merchtem organiseren de leerlingen enkele benefietacties om de vervoerskosten te betalen van Ali. Hij pendelt dagelijks van Geraardsbergen naar Merchtem om er zijn lagere school te kunnen afmaken.

Ali is een jongen die in oktober startte in het zesde leerjaar in Ten Bos in Peizegem (Merchtem). Maar enkele weken geleden kreeg het gezin uit Wemmel, dat intussen erkend werd als vluchteling, een woning toegewezen in Geraadsbergen. Zijn zusje Hiba en zijn broer Mohammed moesten noodgedwongen afscheid nemen van hun juf en hun klasgenoten.

Maar hun grote broer Ali weigert om zijn examens in een nieuwe school af te leggen. Daarom pendelt hij dagelijks met fiets, trein en bus van Geraardsbergen naar Peizegem. Een trip die uren in beslag neemt. “Hij wil bereiken wat hem door het systeem onmogelijk wordt gemaakt : het recht om een schooljaar af te maken in de school waar je ingeschreven werd. Is dit te veel gevraagd als je na omzwervingen in Syrië, Libanon, vanuit het vluchtelingenkamp door de Verenigde Naties aan België wordt toegewezen”, reageert directeur Nadine Cooremans.

Ali en zijn familie hadden volgens de scholengemeenschap ook eindelijk wat rust gevonden. Het is voor de school ‘Ten Bos’ dan ook moeilijk te begrijpen dat de kinderen enkele weken voor de zomervakantie dan toch moeten verhuizen.De vervoerskosten van Ali lopen natuurlijk op. Daarom verkopen de klasgenoten vandaag en volgende week kleine gadgets en popcorn.