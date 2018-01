Klaspaviljoen in Wemmel afgesloten door omgevallen boom

De leerlingen van het eerste leerjaar van de Vrije Basisschool Mater Dei in de Zalighedenlaan in Wemmel krijgen sinds vorige week donderdag les in de refter en andere klaslokalen, omdat hun klaspaviljoen om veiligheidsredenen is afgesloten.

Directeur Luc Verbanck van Mater Dei: "Vorig week donderdag viel een boom door de stormwind op de achterzijde van het paviljoen. De boom leunt nu tegen het paviljoen aan. Er waren op dat moment geen leerlingen aanwezig en er is dus geen gevaar. Maar om de boom veilig te kunnen laten verwijderen door een tuinaannemer, wordt er in het paviljoen ook deze week geen les gegeven. Door de werken wordt om veiligheidsredenen de doorgang van de Limburg Stirumlaan naar de Zalighedenlaan via de tuin van het schooldomein aan beide kanten gesloten. Van zodra de boom gerooid is en de stabiliteit van het gebouw gecontroleerd is, zal de tuin weer opengesteld worden."