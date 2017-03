Kledingketen ZEB uit Merchtem neemt Waalse concurrent over

De kledingketen ZEB uit Merchtem neemt de Waalse concurrent PointCarré over. Deze kledingketen telt zo’n 28 winkels, voornamelijk in Wallonië. De bedoeling is om de krachten te bundelen en een gezamenlijke groeistrategie uit te bouwen. Dat laat ZEB weten in een mededeling.

ZEB is de grootste multimerkenketen in ons land, PointCarré is de nummer 2. “Met de overname van PointCarré kunnen we ons beiden versterken, ons winkelnetwerk verder uitbreiden en de druk vanuit internationale spelers counteren”, verduidelijkt Luc Van Mol, CEO van ZEB.

ZEB werd 25 jaar geleden opgericht door Luc Van Mol en heeft vooral verkooppunten in Vlaanderen. Maar met 9 vestigingen in Wallonië is ZEB ook aan een stevige opmars bezig in het Franstalige landsgedeelte. De overname moet de positie van ZEB in Wallonië versterken. Elk merk blijft wel zijn eigenheid en naam behouden. Maar op het vlak van logistiek, marketing, informatica en operationele werken zal er een synergie uitgewerkt worden. Of er daardoor ook banen zullen sneuvelen, is voorlopig niet duidelijk.