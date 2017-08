Kleedkamers FC Melsbroek in as gelegd door spelende kinderen

De voormalige kleedkamers van FC Melsbroek werden zaterdag in as gelegd door spelende kinderen. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

De brandweer werd zaterdagmiddag gealarmeerd door buurtbewoners die een dikke rookpluim zagen in de buurt van de luchthaven. De brandweer van de korpsen van Vilvoorde en Zaventem kwamen ter plaatse en stelden vast dat het vuur brandde in de voormalige kleedkamers van FC Melsbroek langs de Haachtsesteenweg. Er vielen geen gewonden en ook de luchthaven ondervond geen hinder van de rookpluim.

Vrij snel werd duidelijk dat het vuur was aangestoken. En blijkbaar was dat het werk van enkele kinderen die met vuur hadden gespeeld. Kort na de feiten had een vader zich samen met zijn 2 kinderen gemeld bij de politie.