Kleuters Liedekerke zijn kampioen in het spijbelen

In Vlaanderen gaan 7.937 kleuters (3 tot 5 jaar) geen 110 hele dagen naar school. Dat weet de professor cognitieve psychologie Wouter Duyck aan de UGent op basis van recent cijfermateriaal dat hij gisteren op zijn Twitterpagina plaatse. De slechts presterende gemeente is Liedekerke.

28% van alle alle kleuters tussen 3 en 5 jaar in Liedekerke gaan zeer onregelmatig naar de kleuterklas. In totaal gaat het om zo’n 123 kleuters. Nergens in Vlaanderen is er zo’n hoog absenteïsme in de kleuterklas. Sint-Gilles staat op de 2de plaats met 12,5%, Damme op 3 met 10,7%.

Andere gemeenten uit onze regio die minder goed scoren zijn Wezembeek-Oppem (9,1%), Drogenbos (7,1 %), Sint-Genesius-Rode (5,8%) en Overijse (5,4 %). Maar deze cijfers zijn klein bier in vergelijking met Liedekerke.

Gemeenteraad- en parlementslid Katia Segers (Sp.a) uit Liedekerke wil daarom actie ondernemen. Ze is in ieder geval verbaasd over de cijfers en gaat minister van Onderwijs Hilde Crevits interpelleren over de kwestie. “Als de kleuterparticiaptie in de Liedekerkse scholen inderdaad zo laag ligt moeten we wel actie ondernemen en ouders sensibiliseren. Want anders dreigen deze kleuters een achterstand op te lopen”, aldus Segers.

Kleuters die weinig of niet participeren aan het schoolgebeuren lopen later inderdaad een grotere kans op school- en taalachterstand. Op de kleuterschool leren ze immers kennis en vaardigheden die hen voorbereiden op het lager- en secundair onderwijs. Kinderen die vroeg naar school gaan, kunnen ook beter delen, samenwerken, zelfstandig werken en hebben meer empathie.