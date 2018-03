Klimaatmobielen vanaf vandaag op pad in de regio

Wonen zal in de toekomst grondig moeten veranderen: open ruimte delen en meer samenwonen zijn de sleutelwoorden. De provincie Vlaams-Brabant en 3Wplus (Wonen, Werken en Welzijn in Halle-Vilvoorde) zetten in op deze visie en boden RINGtv vandaag een kijkje in enkele lopende projecten in onder...