Klimop Dilbeek krijgt verkeersvrije schoolstraat

In Dilbeek zal de omgeving van de gemeentelijke lagere school De Klimop in Schepdaal een stuk verkeersveiliger worden voor de leerlingen. De Markstraat wordt immers een schoolstraat. Dat betekent dat de school voor de start en bij het beëindigen van de lessen zal afgesloten worden voor alle verkeer. Het gaat om de eerste schoolstraat in Dilbeek.