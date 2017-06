KMI waarschuwt voor zorgwekkende droogte

In Ukkel werd de voorbije maanden 108,0 millimeter neerslag geregistreerd. Dat is 60% minder dan de normale waarden voor deze periode van het jaar. Al sinds juli 2016 worden trouwens in ons land te lage neerslagwaarden waargenomen. Door de zeer natte lente van 2016 werd het neerslagtekort voorlopig weggewerkt. Maar de volgende weken worden volgens de eerste voorspellingen opnieuw zeer droog en warm. En dat is volgens het KMI zorgwekkend onder meer voor de landbouw en andere sectoren. (foto Maurits Marivoet)