Knalseizoen voor dames van Wolvertem-Merchtem

Het moet een unicum zijn in het Belgische damesvoetbal: met zowel je A-ploeg als B-ploeg kampioen spelen in hetzelfde seizoen. Wat is de succesformule van dames van Wolvertem-Merchtem? En wat is de ambitie voor het volgende seizoen?

In het damesvoetbal in onze regio staat er dit jaar geen maat op Wolvertem-Merchtem. De A-ploeg stak met met kop en schouders boven de concurrentie uit in 1ste provinciale en stijgt daardoor na een jaar afwezigheid terug naar 2de nationale. Maar ook volgend seizoen zullen er dames van de club in 1ste provinciale spelen, want de B-ploeg stijgt nadat het ook kampioen speelde.

Nog opmerkelijker: beide teams deden dat zonder maar één wedstrijd te verliezen. “Er is zeker individueel talent, maar het belangrijkste was de ploegspirit, vanaf de eerste match zat de sfeer echt goed. Iedereen vecht voor elkaar en voor elke bal,” zegt Brent De Wachter, trainer van de B-ploeg.

Zijn collega-trainer van de A-ploeg Jelle Schotte vult aan. “We proberen echt de combinatie te behouden tussen plezier langs de ene kant, maar we leggen de lat ook hoog, we zijn streng voor onszelf, we zijn heel hard en veeleisend voor de meisjes. Dus speelsters die ambitie koesteren om beter te worden en hoger op te geraken, vinden hun weg naar hier.”

En dat heeft ook de club begrepen. Het bestuur gelooft hard in het damesvoetbal en de infrastructuur met kunstgrasvelden is perfect. Daarin schuilt zeker een deel van het succes. Dat succes geeft ook vertrouwen voor de toekomst. “We hebben al 11 nieuwe speelsters aangetrokken. Beide ploegen hopen zo snel mogelijk zeker te zijn van het behoud. Maar met de kwaliteit die we volgend seizoen in de groep, durf ik zelfs hoger te mikken,” besluit Jelle.