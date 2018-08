Koen Lintermans: “Ik droom van goud op WK halve triatlon”

Koen Lintermans staat scherp. In het kopje zit het goed en fysiek was hij nooit sterker. Lintermans won de voorbije maanden twee halve triatlons, die van Barcelona en het Duitse Kraichgau. Koen trekt dan ook met ambitie naar het wereldkampioenschap halve triatlon in het Zuid-Afrikaanse Port Elisabeth.

“ Ik heb ook gemerkt het afgelopen jaar, met twee overwinningen en een tweede plaats op de halve afstand, dat ik zeker kan meedoen voor de overwinning. Dus ik hoop op een podiumplaats en droom stilletjes toch een beetje van de wereldtitel,” zegt Koen Lintermans.

Dat is de wereldtitel in zijn leeftijdscategorie. Lintermans is 36 en komt uit in de categorie 35 tot 39 jaar. Hij zal in die categorie de concurrentie aangaan met 600 triatleten. Een tijd van 4 uur 10 minuten is het doel. Het parcours ligt hem en het tactisch plan is uitgedokterd.



“ Het zwemmen rustig doorkomen, tijdens het fietsen de gas opentrekken en in het lopen het kunnen afmaken. Het gevoel als ik zou winnen? Ik denk dat ik dan de gelukkigste mens ter wereld zou zijn,” besluit Lintermans.