Koen Lintermans (Halle) presteert sterk op WK triatlon in Hawaï

Dit weekend stond op Hawaï het wereldkampioenschap triatlon op het programma. Er was een sterke prestatie weggelegd voor Hallenaar Koen Lintermans. Hij werd 56ste in zijn categorie.

Koen Lintermans deed mee in de categorie van de amateurs tussen de 35 en 39 jaar. Koen had zich tot doel gesteld om de triatlon onder de 10 uur te beëindigen en dat is hem ook gelukt. Lintermans finishte in een tijd van 9 uur, 44 minuten en 45 seconden. Hij was daarmee 56ste in zijn leeftijdscategorie.

Al bij al is dit een schitterende prestatie van de Hallenaar. Koen Lintermans treedt zo op een eervolle manier in de voetsporen van zijn vader die de Ironman van Hawaï ook tot een goed einde bracht.

