Koen Thomas (34), schoonzoon Maggie De Block, plots overleden

In Asse is Koen Thomas, de partner van de Merchtemse OCMW-voorzitter Julie Asselman en schoonzoon van minister Maggie De Block, onverwachts overleden. Tijdens een training van de jeugd van basketbalclub Asse-Ternat zakte hij plots in elkaar.

Wellicht is Koen Thomas overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Enkele medici die aanwezig waren in de sportloods probeerden de jongeman te reanimeren maar zonder resultaat. Koen Thomas sukkelde volgens de club al een tijdje met long- en hartproblemen waardoor hij destijds ook noodgedwongen moest stoppen als basketbalspeler. “Koen onderging de afgelopen jaren meerdere operaties in Gasthuisberg Leuven maar vocht zich met een ijzersterke wil en positivisme door alle tegenslagen heen. In 2013 stelde hij zich kandidaat als penningmeester om de club te helpen, een rol die hij tot op vandaag met gedrevenheid uitvoerde”, aldus de club op haar website. Dit seizoen voelde Koen zich beter en stond hij ook als coach opnieuw op het veld. “Hij verloor een laatste gevecht op het basketterrein waar hij zo van hield en dit van een té sterke tegenstander die hem al jaren bekampte. De club raakt zo een geweldige kerel kwijt op de veel te jonge leeftijd van 34 jaar”, besluit Asse-Ternat. (foto BCAT, FB)