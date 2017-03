Kom straks niet met de wagen naar Brussel

Vandaag trekt de social-profitsector opnieuw in gemeenschappelijk vakbondsfront door de straten van Brussel. Er worden zo’n 10.000 manifestanten verwacht. De politie verwacht dan ook zware verkeershinder. Wie niet met de wagen in de hoofdstad moet zijn, kan beter gebruik maken van het openbaar vervoer.

Ook op 24 november werd er betoogd in de hoofdstad tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord. Die betoging bracht zo’n 20.000 man op de been. Vandaag worden er 10.000 betogers verwacht.

De betogers verzamelen vanaf 9u30 aan het Noordstation in Brussel. De betoging start om 10u30 en trekt via de Kruidtuinlaan naar de Brandhoutkaai. Het parcours loopt via de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Stormstraat, de Wolvengracht, de Augustijnenstraat en het Sint-Katelijneplein. Het einde van de betoging is voorzien rond 13u.

De politie verwacht dan ook zware verkeershinder op de noordelijke binnenstad en op de kleine ring tussen Sainctelettesquare en het Sint-Katelijneplein. Belangrijke verkeersassen worden ook afgesloten op het parcours.