Koning Filip leest voor aan Kampenhoutse leerlingen

Het was me het dagje wel voor de leerlingen van het derde leerjaar van basisschool De Boomhut in Kampenhout. Niemand minder dan koning Filip kwam vandaag in het kader van de Voorleesweek een verhaaltje lezen in hun klas.

De zenuwen stonden behoorlijk strak gespannen vanochtend in basisschool De Boomhut in Kampenhout. Koning Flip kwam er ervaringen uitwisselen met enkele voorleespapa’s en natuurlijk ook zelf voorlezen. Het thema van de Voorleesweek dit jaar is namelijk ‘voorleespapa’s’ en dus nam koning Filip dit jaar de taak over van koningin Mathilde, die traditioneel elke keer in een school gaat lezen. De leerlingen van De Boomhut genoten in elk geval met volle teugen van hun bijzondere voorlezer van dienst.

