Koningin Mathilde viert Mariaprocessie met Hallenaren

Zo’n 800 figuranten hebben afgelopen zondag de geschiedenis van Halle uitgebeeld tijdens de tweejaarlijkse Mariaprocessie. Die processie bracht duizenden kijklustigen op de been en was meteen ook het sluitstuk van 750 jaar Mariastad.

Voor het feestjaar zakte niemand minder dan koningin Mathilde af naar de Zennestad. De koningin heeft een band met Halle sinds ze in 1999 haar bruidsboeket schonk aan Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Dat boeket wordt nog altijd bewaard in de basiliek in Halle.

De Mariaprocessie is het sluitstuk van 750 jaar Mariastad. In 1267 schonk Aleydis van Avesnes aan de stad Halle een Mariabeeld. Als snel kwam er een bedevaart op gang die welvaart bracht in de dan nog jonge stad.

Nog geliefder bij de Hallenaren en bedevaarders werd Maria in de 16de eeuw. Tijdens de aanval van de Brusselaars ving ze volgens de legende de kanonskogels op in haar mantel en behoedde zo Halle van verwoestingen. Aan het buskruit van die kanonskogels houdt Maria volgens diezelfde legende haar kleur en bijnaam aan over: de Zwarte Madonna van Halle.

Tot op vandaag wordt Maria vereerd in de Zennestad. Zo’n 800 figuranten beeldden afgelopen weekend de geschiedenis van Halle uit: een schaapherder, zeven praalwagens, dertien trekpaarden en vijftg rijpaarden, allemaal passeerden ze de voorbij de tribune waarop koningin Mathilde zichtbaar genoot van het spektakel. Nadien nam de koningin ruim de tijd om het talrijk opgekomen publiek te groeten en een babbeltje te slaan.