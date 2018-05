Koningin Mathilde zal Mariaprocessie Halle bijwonen

Koningin Mathilde zal op Pinksterzondag de Mariaprocessie in Halle bijwonen. "Een grote eer voor de stad en voor de Mariaprocessie", zeggen de organisatoren.

Volgens Het Laatste Nieuws stuurde De Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle enkele weken geleden een uitnodiging naar het Koninklijk Paleis. En daar heeft men blijkbaar positief geantwoord op de uitnodiging.

De Mariaprocessie in Halle gaat om de 2 jaar uit en ze is deze keer het sluitstuk van het feestjaar 'Halle, 750 jaar Mariastad'. De organisatoren hopen dat de aanwezigheid van de koningin misschien een aantal mensen kan inspireren om als figurant mee op te stappen in de Mariaprocessie. Er zou nog gezocht worden naar een honderdtal figuranten.