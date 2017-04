Koningslosesteenweg in Strombeek afgesloten door wegverzakking

In Strombeek-Bever (Grimbergen) is de Koningslosesteenweg voor onbepaalde tijd afgesloten voor het verkeer. De oorzaak is een ernstige wegverzakking.

Met een camera werd vanmorgen door een gespecialiseerde firma onderzocht wat de wegverzakking heeft veroorzaakt. Daardoor is er intussen al een groot gat in het wegdek geslagen. Even werd gedacht aan een waterlek maar een expert van de watermaatschappij heeft de situatie intussen onderzocht en benadrukt dat de oorzaak niet bij hen ligt. Vermoedelijk zijn werkzaamheden aan de riolering in december van vorig jaar de boosdoener. Een tijdje geleden werd ook al de Beverstraat afgesloten na een wegverzakking.

Die maatregelen komen wel zeer ongelegen want in Strombeek wordt er momenteel ook gewerkt op de Grimbergsesteenweg en Meisestraat.